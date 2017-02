Von Stu Woo

LONDON (Dow Jones)--Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone hat in seinem dritten Geschäftsquartal 13,7 Milliarden Euro umgesetzt, 3,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wechselkursbereinigt legte der Service-Umsatz aus dem Verkauf von Telekomdienstleistungen aber um 1,7 Prozent zu, wie Vodafone mitteilte.

Vodafone bekräftigte seine Jahresprognose. Das EBITDA soll weiterhin am unteren Ende der bislang gegebenen Gewinnspanne liegen. Der Mobilfunkkonzern hat hier eine Spanne von 15,7 Milliarden bis 16,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, ein Plus von 3 bis 6 Prozent.

Zum Indien-Geschäft teilte Vodafone mit, dort sei der Umsatz im Quartal organisch um 1,9 Prozent gefallen. Hier habe der harte Preiswettbewerb durch den neuen Anbieter Reliance Jio negative Folgen gehabt. Weitere Bemerkungen zum Indien-Geschäft machte Vodafone nicht. Am Montag hatten die Briten angekündigt, ihre Indien-Tochter möglicherweise mit dem Rivalen Idea Cellular fusionieren zu wollen.

February 02, 2017

