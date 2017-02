Zürich - Die Entrepreneur-Fonds-Familie von Bellevue Asset Management erhält Zuwachs. Aufgrund der gestiegenen Investorennachfrage hat Bellevue den BB Entrepreneur Switzerland Fonds neu auch als Luxemburger Fonds aufgelegt und in Deutschland, Schweiz und Österreich zum öffentlichen Vertrieb registrieren lassen. Der neue Fonds ist ein Pendant des vor über 10 Jahren lancierten Schweizer Anlagefonds.

Investieren in Familienunternehmen wird immer populärer. Bellevue leistete Pionierarbeit und brachte bereits 2006 einen Anlagefonds nach Schweizer Recht auf den Markt, der im Wettbewerbsumfeld immer wieder Spitzenpositionen zu erzielen vermochte. Erst kürzlich wurde er von Thomson Reuters Lipper als bester Fonds Aktien Schweiz über 10 Jahre ausgezeichnet. Um der wachsenden Nachfrage seitens der Investoren in Deutschland und Österreich zu begegnen, lanciert die Schweizer Investment-Boutique ein Pendant der Schweizer Strategie in Form eines Luxemburger Anlagefonds.

Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux) (ISIN B-CHF LU1477743543) steht ab sofort den Anlegern zur Verfügung. Das von Birgitte Olsen geleitete Management Team investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen - starke Bilanzen, fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege und nachhaltige Geschäftspolitik wirken sich nachweislich positiv auf die Aktienkursentwicklung aus. Entlang eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes selektiert ...

