DAIMLER AG

Liebe Trader,

zwischen März 2015 und Mitte Dezember 2016 tendierte die Aktie von Daimler in einem mittelfristigen Abwärtstrend und verlor von 96,07 Euro auf ein Verlaufstief von 50,83 Euro an Wert. Mitte 2016 startete schließlich eine deutliche Gegenbewegung, die über das gesamte Jahr gesehen in eine inverse SKS-Formation mündete und dadurch eine eindeutige Trendwende zur Folge hatte. In den letzten Monaten gelang es Marktteilnehmern sogar die mutmaßliche Nackenlinie um 68,52 Euro zu durchbrechen und in 2017 auf ein Verlaufshoch von 73,23 Euro anzusteigen. Seither läuft aber eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsbewegung ab, die nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend, sowie über die Nackenlinie nicht überraschend kommt und auf mittelfristiger Basis beste Einstiegs-Chancen bietet. Anleger die sich dazu hinreißen lassen, sollten aber einige Monate Geduld mitbringen. Trotz einer andauernden Seitwärtskonsolidierung seit grob Mitte Dezember erweckt der bisherige Chartverlauf der Daimler-Aktie keinen ungewöhnlichen Eindruck - schließlich wurde erst vor wenigen Wochen ein großes Hindernis aus dem Weg geräumt.

Long-Chance:

Die aktuelle Schwankungsbreite des Daimler-Papiers könnte sich in den kommenden Handelswochen sogar noch bis auf den EMA 200 bei aktuell 66,02 Euro ausbreiten. Auf der Oberseite bleibt der Deckel bei 73,23 Euro aber vorerst drauf. Dennoch kann auf aktuellem Kursniveau oder am gleitenden Durchschnitt EMA 200 ein kleiner Long-Einstieg erfolgen, mit der Aussicht auf einen Kursanstieg der Daimler-Aktie bis in den Bereich von 85,50 Euro auf Sicht von einigen Monaten. Die dazu notwendige Verlustbegrenzung sollte noch knapp unterhalb des Niveaus von 65,00 Euro angesetzt werden, erst darunter dürfte nämlich die gesamte Konstruktion aus 2016 ins Wanken geraten und möglicherweise zurück auf das markante Unterstützungsniveau von 55,10 Euro wieder abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 82,27 Euro

Kursziel: 79,50 / 76,99 Euro

Stopp: > 83,55 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,28 Euro

Zeithorizont: 5 - 10 Tage

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Daimler AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 70,02 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

