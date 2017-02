SEOUL (IT-Times) - Trotz aller Kritik an seinem verhängten Einreisestopp hat Donald Trump die Tech-Branche offenbar fest im Griff: Samsung Electronics soll darüber nachdenken, einen Standort für Haushaltsgeräte in den USA zu eröffnen. Der amtierende US-Präsident hatte immer wieder Kritik an Importen...

Den vollständigen Artikel lesen ...