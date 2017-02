Jive wird als führend in puncto Portfolio-Attraktivität und Marktposition bezeichnet



Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Jive Software (http://www.jivesoftware.com/), Inc. (Nasdaq: JIVE) wird im aktuellen Social Business Vendor Report 2017 (http://jive.to/2jAdNLi) der Experton Group als führender Anbieter von Kollaborationslösungen bezeichnet. Der jährlich veröffentlichte Report vergleicht eine breite Palette von Anbietern, die sowohl interne als auch externe Kooperations- und Kommunikationslösungen auf dem deutschen Markt anbieten. Jives interaktives Intranet- und Kunden-Community-Lösungen wurden jeweils als führend in ihren jeweiligen Kategorien bezeichnet. Dabei schnitt Jive im Bereich Portfolio-Attraktivität unter allen Anbietern am besten ab. Die Experton Group ist das führende, vollständig integrierte Forschungs- und Beratungsunternehmen Deutschlands. Seine Benchmarks analysieren relevante Anbieter und nutzen einen mehrstufigen Forschungs- und Analyseprozess, um ihre Marktposition auf der Grundlage ihrer Portfolio-Attraktivität und Wettbewerbsstärke einzuordnen.



Frank Heuer, Senior Advisor der Experton Group und Autor des Reports, erklärt, "Von den mehr als 100 für diesen Report untersuchten Unternehmen ist Jive eines von nur rund zehn Unternehmen, das einen führenden Status in mehr als einer Kategorie erzielte. Diese guten Noten sind angesichts des umfassenden Umfangs und der Flexibilität der internen Kollaborations-Funktionalität von Jive sowie der Fokussierung auf die digitale Kundenreise mit Community-Angeboten, Tools für Social Analytics, klar strukturierte Dashboards und integrierte CRM- und SEO-Funktionalitäten, wohl verdient. Jive ist ein international führendes Unternehmen mit vielen namhaften Kunden und Anwendern, darunter auch Unternehmen auf dem deutschen Markt."



"Die neueste Auszeichnung von Experton baut auf der Vielzahl weltweiter Auszeichnungen auf, die wir immer wieder von unabhängigen Experten erhalten haben, die den Wert unseres bewährten Jive Kollaboration-Hub-Ansatzes sehen," erklärt Simon Lappin, Regional Vice President of Sales von Jive Software. "Jives intelligenter Workgraph sowie andere Technologien wie Spracherkennung und künstliche Intelligenz, die in der Branche auftauchen, sind bereit, den digitalen Arbeitsplatz neu zu erfinden. Mit immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich mit digitalen Transformations-Strategien befassen, ist es eine spannende Zeit, ein führender Anbieter von Kollaborations-Lösungen zu sein."



Ein kostenloser Ausschnitt von Expertons Social Business Vendor Benchmark 2017 kann auf der Website von Jive heruntergeladen werden: https://www.jivesoftware.com/de/resource-library/analyst-reports/expe rton-group-social-business-vendor-benchmark-2017/.



Über Jive Software



Jive (Nasdaq: JIVE) ist der Marktführer in der Beschleunigung der digitalen Transformation von Arbeitsplätzen für Organisationen, damit Menschen besser zusammenarbeiten können. Das Unternehmen bietet branchenführende interaktive Intranet- und Kunden-Community-Lösungen an, die Menschen, Informationen und Ideen miteinander verbinden, um so Unternehmen zu helfen, ihrer Konkurrenz voraus zu sein. Mit mehr als 30 Millionen Anwendern weltweit und Kunden in nahezu allen Branchen wird Jive konsequent von führenden Analystenunternehmen wie Gartner Inc. (https://www.jivesoftware.com/resource-library/analyst-r eports/gartner-magic-quadrant/), Ovum (https://www.jivesoftware.com/r esource-library/analyst-reports/ovum-decision-matrix-selecting-esn-pr oduct/) und Aragon Research (https://www.jivesoftware.com/resource-li brary/analyst-reports/aragon-research-globe-for-social-software-2015/ ) als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.jivesoftware.com oder im Jive Blog (http://www.jivesoftware.com/blog).



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/464139/Experton_quadrant_gr aphics_DE_Infographic.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/287188/jive_software__inc__logo.jpg



OTS: Jive Software newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118910 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118910.rss2



Pressekontakt: Katja Waldor Ballou PR +49 30 24 63 07 19 katja@balloupr.com