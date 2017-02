Laut der Studie "Mobile Solar and Wind Diesel Hybrid Solutions for Mineral Exploration" kann die Bergbau-Industrie ihren Verbrauch an Dieselkraftstoff deutlich reduzieren, wenn sie Microgrids auf Basis erneuerbarer Energien einsetzt. Die PFISTERER Kontaktsysteme GmbH (Winterbach) hat ein hybrides und mobiles Energiesystem zur Errichtung von Microgrids entwickelt, das konventionelle und regenerative Energiequellen kombiniert und auf die Anforderungen von Explorationsteams zugeschnitten ist.

