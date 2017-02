FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat nach einem nervenaufreibenden Herbst das Vertrauen vieler Kunden zurückgewinnen können. "Seit wir uns kurz vor Weihnachten grundsätzlich mit dem US-Justizministerium einigten, machen auch die Kunden, die sich im Herbst zurückgezogen hatten, wieder deutlich mehr Geschäft mit uns", sagte Bankchef John Cryan am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Frankfurt.

Die gedrehte Stimmung zeige sich unter anderem an den Einlagen der Privat- und Firmenkunden in Deutschland. "Im Oktober gingen sie zurück, aber im November und Dezember legten sie schon wieder zu." Zum Jahresende seien sie schließlich höher gewesen als zu Jahresbeginn. Auch der Jahresauftakt 2017 sei vielversprechend: "In wesentlichen Bereichen unserer Bank läuft es deutlich besser als im Vorjahr, zum Beispiel im Kapitalmarktgeschäft."

Nachdem im Herbst eine Forderung der US-Justiz über 14 Milliarden Dollar wegen fragwürdiger Hypothekengeschäfte aus der Zeit vor der Finanzkrise im Raum gestanden hatte, waren Sorgen um die Kapitalausstattung der Bank aufgekommen. Sogar über die Notwendigkeit von Staatshilfe war spekuliert worden. Am Ende war der Vergleich nur halb so groß, die Lage entspannte sich./das/ben/DP/zb

ISIN DE0005140008

