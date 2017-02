Um 10: DAX leicht im Minus - Bei der Deutschen Bank zählt der Blick nach vorn

Der Deutsche Aktienindex startet mit einem Minus in den Handelstag. Das Thema auf dem Parkett sind die abermals schlechten Zahlen der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008).

Aber man darf den Kursrutsch der Aktie heute Morgen auch nicht überbewerten. Ein Milliardenverlust klingt zwar schlimm. An der Börse werden aber Erwartungen gehandelt. Da die Inflation in der Eurozone steigt, gibt es zumindest Hoffnung, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht noch mehr in Richtung Negativzinsen gehen wird. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die darauf setzen, dass sich die Deutsche Bank bald wieder in einem normaleren Umfeld bewegen wird. Die vor gar nicht allzu langer Zeit gehandelte Insolvenzgefahr des Instituts ist in weite Ferne gerückt. Ganz im Gegenteil: Der Kurs von 10 Euro in der Deutsche-Bank-Aktie könnte ihr Tiefpunkt gewesen sein.

