DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Geschäft mit Internetanschlüssen in der Kabelsparte bleibt Umsatztreiber bei Vodafone Deutschland . Im dritten Quartal des im März endenden Geschäftsjahres 2016/17 kletterten die Erlöse in dem Bereich um 8,7 Prozent auf 556 Millionen Euro, teilte die Tochterfirma des britischen Unternehmens am Donnerstag mit. Ein Teil des Zuwachses entfiel allerdings auf eine Umschichtung von Hardware-Mieten in die Service-Erlöse. Gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhte sich die Anzahl der Kunden, die bei Vodafone einen Internetanschluss via Kabel gebucht hatten, um 11,5 Prozent auf knapp 3,3 Millionen.

Befeuert durch das Kabelwachstum kletterte der gesamte Umsatz der deutschen Vodafone-Gruppe um 1,8 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Hiervon entfiel ein Anteil von 61 Prozent auf den Mobilfunk, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert geblieben war. Mit 30,6 Millionen Mobilfunkkunden ist Vodafone weiter die Nummer drei im deutschen Markt. Unternehmenschef Hannes Ametsreiter zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung: Vodafone habe sich wieder eine starke Position auf dem Markt erarbeitet und zeige seit vier Quartalen in Folge Umsatzwachstum./ls/DP/zb

ISIN GB00BH4HKS39

AXC0080 2017-02-02/10:28