FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind etwas leichter in den Handel am Donnerstag gestartet. Die Stimmung hat sich insgesamt etwas eingetrübt, was vor allem an der Verunsicherung liegt, die der neue US-Präsident Donald Trump mit seinen politischen Entscheidungen verursacht.

Im Fokus liegt aber die Berichtssaison. Mit Daimler, Deutsche Bank und Infineon haben unter anderem auch drei DAX-Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Daneben sorgen Aktienplatzierungen und eine Übernahme für Gesprächsstoff.

Geschaut wird auch nach London, wo es konkretere Aussagen der Regierung zum Brexit-Fahrplan geben könnte. Außerdem treffen sich dort die Notenbanker, bei denen mögliche Aussagen zum britischen Wachstum im Fokus stehen.

Der DAX handelt 0,2 Prozent leichter bei 11.635 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert ebenfalls 0,2 Prozent leichter bei 3.252 Punkten.

Dass die US-Notenbank am Vorabend ihre Zinspolitik bestätigte und keine konkreten Signale für den nächsten Zinsschritt sendete, ist keine Überraschung und sorgt entsprechend auch für keine Impulse. Weil nicht abzuschätzen ist, wie sich die kommende US-Fiskalpolitik auf Wachstum und Inflation auswirken wird, agiert die US-Notenbank weiter vorsichtig. Die Societe Generale erwartet zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr und drei 2018. Im Dezember hatte die US-Notenbank für 2017 insgesamt drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Der Dollar zeigt sich nach den Aussagen der US-Notenbank tendenziell einen Tick leichter zu Euro und Yen. Der Goldpreis zieht etwas an, tendenziell gesucht sind auch die als sicherer Hafen geltenden Anleihen.

Deutsche Bank schreibt überraschend hohen Verlust

Stark unter Druck steht der Kurs der Deutschen Bank, der am Vortag noch stark gestiegen war. Er verliert 6,3 Prozent. Die Bank hat im vierten Quartal nach der Einigung im US-Hypothekenstreit einen Verlust von 1,9 Milliarden Euro eingefahren, während der Analystenkonsens lediglich von 1,2 Milliarden ausging. Die Erträge legten zwar zu, blieben aber ebenfalls unter der Erwartung.

Keine Stütze kommt von der verbesserten Kapitalausstattung. Zwar lindert die Stärkung des Kernkapitals die Sorge um einen mögliche Kapitalerhöhung, schwerer wiegt aber die Verwunderung über den Verlust.

Daimler hat ersten Einschätzung aus dem Handel zufolge beim Umsatz zwar geliefert, beim Gewinn allerdings die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Enttäuschend sei für einige die mit 3,25 Euro nur bestätigte Dividende. Hier habe der Markt mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Daimler verlieren 2,7 Prozent.

"Die Wachstumsstory ist intakt", meint ein Marktteilnehmer zu den Zahlen von Infineon. Dank eines starken Automotive-Geschäfts hat der Chipkonzern Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres gesteigert. Die Aktie legt um 2 Prozent zu.

Siemens handeln 3,75 Euro leichter mit 119,05 Euro. Im Kursminus ist aber ein Dividendenabschlag von 3,60 Euro zu berücksichtigen.

Positiv kommt an, dass der Rückversicherer Hannover Rück nach Erfolgen in der Vertragserneuerungsrunde seine Jahresprognose erhöht hat. Für die Aktie geht es um 1,8 Prozent nach oben.

Deutsche Börse von Ermittlung kaum belastet

Deutsche Börse zeigen sich unbeeindruckt davon, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Erwerbs von Aktien durch Vorstandschef Carsten Kengeter ermittelt. "Die Insider-Käufe sind bereits seit langem bekannt", meint ein Aktienhändler dazu. Ein Sprecher der Deutschen Börse nannte den Vorgang eine Routineuntersuchung. Die Aktie verliert 0,4 Prozent.

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser verhandelt derweil mit dem US-Babynahrung-Hersteller Mead Johnson Nutrition über einen Kauf. Im Gespräch ist ein Gebot von 90 Dollar je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent und bewertet das US-Unternehmen insgesamt mit 16,7 Milliarden Dollar. Der Deal kommt trotz des hohen Aufschlags an der Börse gut an. Reckitt Benckiser legen um 4 Prozent zu. Nokia gewinnen nach einem überraschend starken Margen- und Gewinnanstieg um 3,5 Prozent zu.

Verkauft werden Novo Nordisk nach der Vorlage der Geschäftszahlen. Die dänische Pharmaaktie knickt um 4,8 Prozent ein. Für Astrazeneca geht es um 1,1 Prozent nach unten. Der Pharmakonzern hat den Nettogewinn zwar mehr als verdoppelt, Analysten bemängeln aber den Ausblick. Astrazeneca rechnet mit einem Rückgang beim Kerngewinn.

Bei den Nebenwerten Hella handeln 1,0 Prozent leichter. Belastend wirkt, dass sich die Eigentümerfamilie von 2,24 Millionen Hella-Aktien getrennt hat. Buwog verbilligen sich um 1,3 Prozent, weil die österreichische Immofinanz ihre Beteiligung an dem Immobilienunternehmen verringert.

Im Stahlsektor sorgt einen Studie von Goldman Sachs für Bewegung. Die Analysten haben Thyssenkrupp (minus 0,6 Prozent) zum Verkauf gestellt und Salzgitter (plus 4 Prozent) gleich um zwei Stufen auf "Buy" nach oben genommen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.247,11 -0,36 -11,81 -1,32 Stoxx-50 2.990,96 -0,46 -13,93 -0,65 DAX 11.616,29 -0,37 -43,21 1,18 MDAX 22.652,45 0,33 75,14 2,09 TecDAX 1.855,18 0,27 4,97 2,40 SDAX 9.834,46 0,04 3,70 3,31 FTSE 7.116,45 0,12 8,80 -0,37 CAC 4.790,56 -0,08 -4,02 -1,48 Bund-Future 162,01 0,16 -1,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:54 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0811 +0,18% 1,0792 1,0757 +2,8% EUR/JPY 121,5851 -0,14% 121,7617 122,10 -1,1% EUR/CHF 1,0694 +0,02% 1,0691 1,0681 -0,2% EUR/GBP 0,8520 +0,17% 0,8522 1,1751 -0,0% USD/JPY 112,46 -0,32% 112,83 113,51 -3,8% GBP/USD 1,2691 +0,21% 1,2665 1,2640 +2,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,66 53,88 -0,4% -0,22 -1,8% Brent/ICE 56,77 56,8 -0,1% -0,03 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,52 1.209,72 +0,6% +7,81 +5,7% Silber (Spot) 17,68 17,55 +0,7% +0,13 +11,0% Platin (Spot) 1.006,90 998,00 +0,9% +8,90 +11,4% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,2% +0,01 +8,4%

