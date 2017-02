Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 17,00 auf 18,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dank einer guten Umsatzentwicklung habe der Chipkonzern die Erwartungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 etwas übertroffen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Donnerstag. Die Umsatzentwicklung dürfte in Schwung bleiben. Das Hochfahren der Produktion im Dresdner Wafer-Werk könne sich in der zweiten Jahreshälfte positiv auf die Profitabilität auswirken./mis/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0093 2017-02-02/14:04

ISIN: DE0006231004