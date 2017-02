Auf einer Großbaustelle im bayerischen Freising sind am Donnerstagmorgen zwei Bauarbeiter von einer Betonpumpe erschlagen worden. Gegen 09:15 Uhr sei der Lkw zur Seite gekippt, teilte die Polizei mit.

Die beiden Arbeiter im Alter von 43 und 56 Jahren, die unmittelbar am Betonschlauch beschäftigt gewesen seien, seien vom Ausleger des Fahrzeugs getroffen worden. Sie seien noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.