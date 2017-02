Im Hoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0819 USD und damit so viel wie letztmalig Mitte Dezember. Aktuell notiert der Euro bei 1,0813 USD. Gegenüber dem Schweizer Franken verlor der Euro im Vormittagsverlauf dagegen etwas an Boden. Aktuell steht das Währungspaar auf 1,0680 CHF und damit leicht tiefer als am Morgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...