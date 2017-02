Rückblick: Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever (ISIN: NL0000009355) will einfach nicht so recht in Schwung kommen. Nachdem die Kurse bereits im Herbst des vorigen Jahres nachhaltig unter Druck kamen, sah es im Dezember noch ganz danach aus, als ob sich hier eine nachhaltige Trendwende einstellen könnte. Die Kurse stabilisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...