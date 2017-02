Infineon startet überraschend gut in das laufenden Geschäftsjahr. Steigende Absätze in der Autoindustrie dämpfen den saisonal typischen Umsatz- und Ergebnisrückgang und zeigen, wie gut der Chiphersteller in den Wachstumsnischen seiner Branche positioniert ist. Von Peer Leugermann

Den vollständigen Artikel lesen ...