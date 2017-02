Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will den Sanierungsplan der Güterbahntochter DB Cargo strenger kontrollieren.

So will das Kontrollgremium einen Sachverständigen einsetzen, der die Restrukturierungsmaßnahmen bei der Güterbahn kritisch begleiten soll. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Zwar setzt DB Cargo bereits Unternehmensberater ein, um den Turnaround in die ...

