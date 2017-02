HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die HSH Nordbank wollen Startup-Unternehmen im Bereich des elektronischen Handels besonders unterstützen. Dazu haben sie die Gründung der Gesellschaft Next Commerce Accelerator (NCA) beschlossen, teilten die beiden Kreditinstitute am Donnerstag in Hamburg mit. Sie soll Startups, etablierte Unternehmen und Experten zusammenführen, um gemeinsam Geschäftsinnovationen im Bereich des elektronischen Handels zu entwickeln. Auch die Stadt Hamburg sei als Partner mit an Bord. NCA biete neben Beteiligungskapital bis zu 50 000 Euro auch Zugang zu potenziellen Kunden und Partnern, Trainingsprogramme und Räumlichkeiten./egi/DP/stb

AXC0195 2017-02-02/14:48