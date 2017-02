APPLIED MATERIALS INC

Liebe Trader,

der Technologiekonzern Applied Materials befindet sich seit dem letzten Drawdown aus 2015 wieder in einem intakten Aufwärtstrend und konnte sich Mitte 2016 über seine markante Hürde um 25,71 US-Dollar hinwegsetzen, sowie auf frische Allzeithochs um 35,15 US-Dollar zulegen. Zwar ist die Aktie seit dem Ausbruch über die 2015'er Hochs schon ein gutes Stück weit gelaufen, aber vermittelt nicht den Eindruck eines schwachen Chartbildes. Ganz im Gegenteil, im gestrigen Handel gelang es sogar eine Kurslücke zu Oberseite zu reißen und sich direkt an die Jahreshochs heran zu pirschen. Ein Ausbruch darüber dürfte daher weiteres Kurspotential freisetzen und an die übergeordneten Widerstandsmarken aufwärts führen. Diese sind im Bereich des 161,8 Prozent Fibonacci-Retracements zu suchen, bis wohin die Aktie von Applied Materials noch Platz hat.

Long-Chance:

Scheinbar handelt es sich nur eine Frage der Zeit, bis Applied Materials auf frische Jahreshochs ansteigt und weiter in Richtung 37,50 US-Dollar zulegt. Darüber dürfte es sogar bis in den Bereich von rund 40,00 US-Dollar mit den Notierungen aufwärts gehen, ehe Marktteilnehmer wieder Geld vom Tisch nehmen und die Aktie in eine gesunde Konsolidierung schicken. Bei einem direkten Long-Engagement sollte das Stop-Niveau zur Sicherheit noch knapp unterhalb der Marke von 33,50 US-Dollar angesetzt werden - sämtliche Kursnotierungen darunter führen zu einem unweigerlich Trendbruch, sowie Abgaben auf zunächst 31,66 US-Dollar abwärts. Sollte dieses Niveau für eine Stabilisierung nicht ausreichend sein, geht es in Richtung der 200-Tagelinie bei aktuell 28,36 US-Dollar weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 35,03 US-Dollar

Kursziel: 37,50 / 40,00 US-Dollar

Stopp: < 33,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,53 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Applied Materials Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 35,03 US-Dollar; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

