Düsseldorf (ots) - Die dreimalige Ski-Olympiasiegerin Katja Seizinger hält nichts davon, die Leistung von Rekord-Weltcupsiegerin Lindsey Vonn mit der früherer Ski-Größen zu vergleichen. "Lindsey ist unbestritten eine der erfolgreichsten Rennfahrerinnen aller Zeiten, und ihr aktuelles Comeback ist äußerst beeindruckend. Ein Vergleich im Sport über Generationen und Zeiten hinweg ist meines Erachtens aber nur bedingt möglich. Jede Ski-Generation lebt von ihren Ausnahmeerscheinungen", sagte die 44-Jährige, die seit ihrer Heirat 1999 Weber heißt und Aufsichtsratsvorsitzende bei zwei Stahlunternehmen in Süddeutschland ist, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Den Bestrebungen aus Österreich und der Schweiz, die Olympischen Winterspiele 2026 auszurichten, kann Seizinger einiges abgewinnen. "Die Verbundenheit der Alpennationen mit dem Wintersport könnte bestimmt den passenden Rahmen für schöne Spiele bieten, die nicht mit Superlativen und ,unvergessenen' Bauwerken auftrumpfen müssen. Das täte der Akzeptanz des Sports und der Spiele sicherlich gut", sagte Weber.



