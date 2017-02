FMW-Redaktion

Gestern stürzte der maßgebliche Future für Volatilität an den US-Märkten, der VIX (Future auf die Volatilität im S&P500) nach den starken US-Konjunkturdaten kurz unter die Marke von 10 - einer der niedrigsten Stände der letzten Jahrzehnte! Wenn man Volatilität mit "Angst" übersetzt, bedeutet das: die (Aktien-)Märkte haben keine Angst, so wenig Angst, wie praktisch nie in den letzten Jahrzehnten. Und das ist angesichts der massiven geopolitischen Unsicherheiten, die mit der Trump-Regierung durchaus eskalieren könnten (siehe hierzu unseren Artikel "Trump-Berater Steve Bannon: "Es wird Krieg mit China geben"!) entweder sehr mutig - oder eben saudumm! Das Risiko des Auftauchens eines Schwaren Schwans ist also nicht ganz gering..

Ein "Tauerschwan". Das Bild vom "schwarzen Schwan" als gänzlich unerwartetes Ereignis stammt übrigens vom antiken Satiriker Juvenal, Nassim Taleb hat es dann vor ein paar Jahren allgemein salonfähig gemacht.. Foto: Looking Glass - http://www.flickr.com/photos/fernando/48601074/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1768062

