Die Energy Brainpool GmbH & Co. KG (Berlin) präsentiert auf der E-world energy & water (07.-09.02.2017 in Essen) den "Energy BrainReport 2017". Die Analyse zeigt, dass ein Wechsel auf 100 Prozent Elektromobilität im Individualverkehr bis 2050 bis zu 63 Gigawatt mehr Photovoltaik- und Windausbau in Deutschland ermöglichen könnte (Photovoltaik: +22 GW; Wind; +41 GW).

