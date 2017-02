Von Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2016 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit deutlich stärker als erwartet gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Produktivitätszuwachs von 0,8 Prozent gerechnet.

Die Produktivität ist damit das zweite Quartal in Folge gewachsen. Für das dritte Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 3,5 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,1 Prozent ausgewiesen worden war. Vor diesem dritten Quartal war die Produktivität drei Quartale in Serie gesunken, die längste negative Strecke seit den 1970er Jahren.

Im gesamten Jahr 2016 wuchs die Produktivität allerdings nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der schwächste Zuwachs seit 2011. Der durchschnittliche Zuwachs von 2007 bis 2016 betrug lediglich 1,1 Prozent, deutlich unter dem langfristigen Schnitt von 1947 bis 2016, der bei 2,1 Prozent lag.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im vierten Quartal um 1,7 Prozent, während im Vorquartal ein Anstieg um 0,2 Prozent (vorläufig: plus 0,7 Prozent) registriert wurde. Volkswirte hatten einen Anstieg um 1,9 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 08:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.