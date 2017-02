Viele Anleger und Analysten haben Schwierigkeiten, den Kurs der neuen US Regierung zu bewerten. Entsprechend volatil und verunsichert bewegen sich die Kurse. Was Unternehmen wir Facebook, Amazon und Apple abliefern - überzeugt. Auch der US Arbeitsmarkt scheint eine gute Partie zu sein. Ob das so bleibt, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.