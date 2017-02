Gerade als sich die Aktie von Novo-Nordisk etwas zu erholen schien, kam ein erneuter Dämpfer. Aufgrund des anhaltend schwierigen US-Geschäfts hat das Unternehmen seine Prognose für 2017 gesenkt. Den Angaben der Gesellschaft zufolge soll der Umsatz im laufenden Jahr um ein Prozent zurückgehen oder maximal um vier Prozent wachsen. Bislang hatte Novo Nordisk niedrige einstellige Wachstumsraten in Aussicht gestellt. Der operative Gewinn soll wechselkursbereinigt um zwei Prozent sinken oder maximal um drei Prozent zulegen. Hier gingen die Dänen bislang von einem geringen einstelligen Plus aus. Die Aktie von Novo-Nordisk reagierte darauf mit einem erheblichen Kursabschlag von mehr als acht Prozent auf zuletzt 31,30 Euro. Die nächste wichtige Unterstützung wartet nun im Bereich von 29,39 Euro, die verteidigt werden sollte. Andernfalls drohen aus charttechnischer weitere Abschläge. Dennoch könnte die Aktie aus langfristiger Sicht auch durchaus auf dem aktuellen Niveau interessant sein. Das sieht auch BB Biotech so, die im vierten Quartal 2016 die günstigen Kurse zum Nachkauf genutzt hat. Fantasie bringt eine orale Variante, die für viele Patienten, die sich nicht spritzen wollen, enorm interessant sein dürfte. Allerdings dürfte diese frühestens in zwei Jahren auf den Markt kommen. Vorsichtige Anleger warten deswegen derzeit vor einem Anstieg ein positives charttechnisches Signal ab.

