Washington - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gesunken. Sie sei um 14'000 auf 246'000 Anträge gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten 250'000 Anträge erwartet.

Der Zuwachs der Vorwoche wurde von zuvor 259'000 auf 260'000 geringfügig nach oben revidiert. Im Schnitt der vergangenen vier Wochen sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 2250 auf 248'000 gestiegen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...