Der dänische Pharma- und Healthcare-Konzern zeigt für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,46 Kronen (0,46 Euro), nachdem vor einem Jahr 3,25 Kronen ausgewiesen wurden.



Der Umsatz wuchs um 2,4 Prozent auf 29,57 Milliarden Kronen (3,97 Milliarden Euro). Davon blieben als Netto-Gewinnsumme 8,70 Milliarden Kronen (1,17 Milliarden Euro) übrig.



Im Ausblick für das Gesamtjahr 2017 setzt sich Novo Nordisk ein Umsatzziel etwa + 2 Prozent. In lokalen Währungen reicht die Bandbreite aber von - 1 bis + 4 Prozent. Dabei gehen die Dänen von weiterhin robustem Umsatz mit den Mitteln Vitoza (Diabetes 2 und Gewichtsmanagement) sowie Tresiba (Basal-Insuliin) aus; die Anleger werden aber auch auf negative Effekte (z.B. Preisreduzierungen in den USA) vorbereitet.



Auch beim operativen Ergebnis 2017 arbeitet Novo Nordisk mit einer ins Negative reichenden Erwartungsspannweite. Diese reicht von - 2 bis + 3 Prozent. Unter anderem durch Absicherungsgeschäfte kann laut Prognose ein Finanz-Defizit von 2,4 Milliarden Kronen entstehen (rund 320 Millionen Euro).



An der Börse wurde der neue Ausblick schlecht aufgenommen, die Aktie von Novo Nordisk steht nun rund 7,2 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs, auf Xetra: 31,38 Euro.



Seit Ende 2015, als ein Hoch bei 50,67 Euro markiert wurde, hat Novo Nordisk ca. 41 Prozent an Wert verloren.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst