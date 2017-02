Die Stahlaktien sind am Donnerstag deutlich in Bewegung geraten. In einer Branchenstudie hat sich Analyst Eugene King von Goldman Sachs zur Entwicklung in Europa geäußert. Während die Papiere von Salzgitter einen deutlichen Kurssprung verzeichneten, ist es bei ThyssenKrupp zu einem Rücksetzer gekommen.

