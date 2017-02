NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies bewertet den Start von Siemens in das neue Geschäftsjahr als exzellent und sieht wachsende Chancen für eine Kurszielanhebung. Aktuell bleibt sein Kursziel zwar bei 130 Euro, womit Analyst Peter Reilly aktuell noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 9 Prozent sieht. Doch sein Positivszenario mit Ziel 140 Euro rücke zunehmend in den Blick, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Zugleich bekräftigte der Experte sein Anlageurteil für die Aktien mit "Buy".

"Das wird allmählich zur Gewohnheit von Siemens", konstatierte Reilly. "Nach einem starken ersten Quartal wurde das Jahresziel angehoben, genauso wie bereits im vergangenen Jahr." Das Wachstum aus konzerneigener Kraft nannte der Experte beeindruckend und verwies dabei unter anderem auf den dreiprozentigen Umsatzanstieg.

Doch nicht nur der Blick auf den gesamten Konzern habe überzeugt, "die Details sind ebenfalls sehr zufriedenstellend", schrieb er und hob vor allem die kräftig gestiegene Rentabilität des Industriegeschäfts mit seinem Margenzuwachs von 1,7 Prozentpunkte hervor oder auch die Margenstärke in den Unternehmensbereichen Digitale Fabrik und Medizintechnik. Dass die Auftragseingänge im Auftaktquartal rückläufig waren, sieht der Experte in erster Linie den herausfordernden Vergleichswerten aus dem ersten Geschäftsquartal 2015/16 geschuldet.

Die neue Konzernprognose erscheint ihm konservativ. Reilly verwies unter anderem darauf, dass Siemens übervorsichtig sei mit Blick auf die fragile politische Weltlage. Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 hob er nach dem starken ersten Quartal seine Schätzung deutlich an, für 2017/18 und 2018/19 dagegen nur moderat.

Besonders deutliches Aufwärtspotenzial sieht Reilly in seinem Optimal-Szenario mit Kursziel 140 Euro durch eine stärkere Margenexpansion als bislang erwartet, ein beschleunigtes Wachstum im Bereich Automatisierungstechik und vor allem durch die Ausgliederung der Medizintechnik-Sparte.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent abwerfen wird./ck/la/ag

