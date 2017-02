Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Facebook seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. Man konnte positiv überraschen. Der Konzern befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Facebook hat jetzt 1,86 Milliarden Nutzer. Details von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones und mit den Aktien von Apple, Amazon und GoPro auseinander. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.