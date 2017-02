FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz übernimmt ihre irische Tochter Irish Life Holdings plc (AILH) komplett. Für die restliche Beteiligung von 33,5 Prozent zahle Europas größter Versicherer 160 Millionen Euro beziehungsweise 20,68 Euro in bar je Aktie. Die Aktionäre von AILH und die Behörden müssen dem Deal wie üblich noch zustimmen.

Größter Minderheitsaktionäre an dem irischen Versicherer ist die Canada Life mit 30,4 Prozent. Canada Life unterstütze den Verkauf des Anteils an die Allianz SE, so die Münchener am Donnerstag.

AILH ist die Holdinggesellschaft für Allianz Irland, die gemessen an den Prämieneinnahmen der zweitgrößte Schaden- und Unfallversicherer in Irland ist.

February 02, 2017

