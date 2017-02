Gut zwei Wochen ist der neue US-Präsident im Amt. Und in diesen nicht einmal vierzehn Tagen hat sich dann doch viel bewegt. Vor allem an den Börsen wird der neue US-Präsident seit Woche gefeiert. Die Stimmung an den Aktienmärkten scheint geradezu prächtig, was sich nicht nur an den US-Indizes ablesen lässt. Ist die Stimmung an den Finanzmärkten derzeit vielleicht schon etwas zu gut? Welchen Einfluss hat Donald Trump auf die weiteren Entwicklungen beim Devisenpaar Euro/US-Dollar oder auch den Goldpreis? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.