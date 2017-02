MICHELIN zeichnet ReifenDirekt.de mit Qualitätssiegel aus.

ReifenDirekt.de erfüllt alle vom Reifenhersteller definierten hohen Qualitätsstandards.

Reifenhersteller MICHELIN hat ReifenDirekt.de mit seinem Qualitätssiegel "MICHELIN Approved Website" ausgezeichnet. MICHELIN bestätigt damit, dass ReifenDirekt.de sämtliche Qualitätsnormen vollständig erfüllt, die der Reifenhersteller für das Produkt- und Serviceangebot sowie den Verkauf von Reifen definiert hat. Das Siegel wird auf Basis einer jährlichen Prüfung durch den TÜV Rheinland vergeben.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung durch MICHELIN, die bestätigt, dass Shop-, Produkt-, und Serviceangebot von ReifenDirekt.de überzeugen. Über zehn Millionen Kunden vertrauen uns seit vielen Jahren. Wir setzen alles daran, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Das Qualitätssiegel zeigt Käufern auf ReifenDirekt.de, dass sie bei uns hohe Standards und einen komfortablen und sicheren Onlinekauf erwarten können", sagt Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de.

Um MICHELINs Siegel "Approved Website" zu erhalten, müssen Shops ein umfassendes Sortiment anbieten, detaillierte Informationen zu allen Artikeln klar und schnell zugänglich machen und das schnelle Finden eines passenden Reifens ermöglichen. Regelmäßig aktualisierte Lagerbestände, schnelle Lieferung und hohe Sicherheitsstandards, die Zusammenarbeit mit einem großen Netzwerk von Montagespezialisten sowie umfangreiche Beratungs- und Serviceangebote sind weitere Voraussetzungen für die Auszeichnung.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170202005806/de/

Contacts:

Pressekontakt:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com