US-Präsident Trump will mit seiner "America-first"-Politik wieder mehr Industriejobs schaffen. Darauf spekulieren auch deutsche Firmen, die Werkzeuge herstellen - und rechnen mit einem Produktionsrekord für 2017.

Der Bau von Werkzeugmaschinen ist eine Kernkompetenz der deutschen Industrie. Ohne solche Anlagen ließen sich beispielsweise keine Fertigungsstraßen für die Auto-, Flugzeug- oder Computerindustrie errichten. Deutsche Firmen wie Trumpf oder DMG Mori (früher Gildemeister) stehen technologisch an der Spitze, gehören nach China und zusammen mit Japan zu den größten Produzenten weltweit und können sich 2016 wieder mit dem Titel des Export-Weltmeisters schmücken. Aus dieser Position der Stärke beobachtet die Branche zwar mit einem gewissen Unbehagen die protektionistischen Töne des neuen US-Präsidenten. Richtige Sorgen macht sich die Branche aber nicht.

"Vielfach gibt es in den USA kein leistungsfähiges Angebot mehr in der Breite der Werkzeugmaschinentechnologie", sagte am Donnerstag Heinz-Jürgen Prokop, Trumpf-Geschäftsführer und Vorsitzender des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken. "Will Trump aber seine Versprechungen von der Rückführung wettbewerbsfähiger Industriearbeitsplätze wahrmachen, ist er auf Importe von Hochtechnologie für die Produktion vor allem aus Deutschland angewiesen." Rund zwei Drittel ihrer Werkzeugmaschinen importieren die USA bislang aus dem Ausland.

Die deutschen Unternehmen ...

