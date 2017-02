Bad Marienberg - Die Bundeskanzlerin reist in die Türkei - wieder einmal. Ihr Besuch wird von Präsident Erdogan als Unterstützung seiner Politik gewertet, die von einem Krieg gegen die eigene Bevölkerung bis zu staatlichen Säuberungen reicht. Das alles weiß Angela Merkel, doch offenbar besteht eine Abhängigkeit seitens der Bundesregierung von der Gnade des türkischen Präsidenten, so Bernd Riexinger, der Vorsitzende der Partei DIE LINKE, in einer aktuellen Pressemitteilung.

