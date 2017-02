Seit Monaten rumort es heftig in der Gerüchteküche, dass dem chinesischen Milliardär Jia Yueting, Großinvestor sowohl bei Faraday Future wie bei LeEco mit der E-Automarke LeSee, Finanzprobleme hat. An dem im April vergangenen Jahres begonnen Werk in der Wüste Nevadas ruhen die Arbeiten seit Wochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...