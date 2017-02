Bischofszell (ots) - Rund einen Monat ist das Jahr 2017 nun alt, und jeder zweite Deutsche hat "Gesunde Ernährung" zum Jahresbeginn als persönlichen Vorsatz formuliert. Dieser Wert hält sich seit Jahren konstant. Die Umsetzung im Alltag scheint vom Frühstück bis zum Fernsehsnack schwierig zu sein, sodass besser zu essen ein Klassiker der Wunschliste bleibt. Eine clevere Möglichkeit, sich ausgewogen zu ernähren, bietet Balance O3. Der laktosefreie Quark-Müsli-Mix enthält einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren aus Premium-Leinöl. Omega-3-Fettsäuren zählen zu den lebensnotwendigen Nährstoffen. Das für den Balance O3 verwendete Leinöl ist besonders mild im Geschmack und wird erst kurz vor der Produktion des Quark-Müsli-Mix frisch gepresst. Es besteht zu 56 bis 71 Prozent aus der Omega-3-Fettsäure alpha-Linolensäure. 100 Gramm Müsli enthalten 5,1 Gramm alpha-Linolensäure. Die Zufuhrempfehlung für Erwachsene liegt bei 0,5 Prozent der täglichen Energieaufnahme (etwa 1,5 Gramm).



Auf Basis von laktosefreiem Bio-Quark entsteht aus Bananenmark, Bienenhonig, Haferflocken, Leinsamen, Walnüssen und natürlich Leinöl eine cremige Müslizubereitung in Bio-Qualität. Frei von zugesetztem Industriezucker sowie von Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen passt sie in eine ausgewogene Ernährung. Mit 14 Gramm Eiweiß pro Becher ist der Balance O3 eine gute Proteinquelle und zudem laktosefrei. Er macht es leicht, Leinöl lecker und im Verbund mit anderen Nährstoffen täglich ohne großen Aufwand zu genießen und ist bequem online bestellbar.



Quellen: DAK-Studie: Gute Vorsätze für das Jahr 2017, bundesweite repräsentative Bevölkerungsumfrage durch Forsa, 3.468 Befragte, November/Dezember 2016 https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/fett/ Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Referenzwerte Fett



