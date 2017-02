München (ots) - "Spiel für dein Land" geht in die nächste Runde! Jörg Pilawa präsentiert den großen Länderwettkampf zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.



"Tatort"-Kommissar Axel Prahl führt als Kapitän das deutsche Team an und will unbedingt den Pokal zurück nach Hause holen. Unterstützt wird er dabei von Ratefuchs Bernhard Hoëcker und Schauspieler Francis Fulton-Smith.



Auch Team Österreich schickt beliebte TV-Ermittler in Rennen. Die "Tatort"-Stars Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sowie Gregor Seberg ("SOKO Donau") starten ihre "Mission Titelverteidigung". Das Schweizer Kandidatentrio bilden Schauspielerin und Komikerin Stéphanie Berger, Fussballstar und Buchautor Alain Sutter sowie Radweltmeister und Moderator Franco Marvulli.



Auch in der sechsten Ausgabe der Live-Show können die Zuschauer mitquizzen und ins Spielgeschehen eingreifen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro zu gewinnen.



Wer online dabei sein möchte, geht auf www.spielfuerdeinland.de, www.spielfuerdeinland.at und www.spielfuerdeinland.ch. Außerdem steht die "Spiel für dein Land"-App in den App-Stores und Google-Play-Stores zum kostenlosen Download bereit.



"Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert.



