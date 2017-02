IRW-PRESS: Bonterra Resources Inc.: BonTerra durchteuft in der Rivage Gap Western Extension der Lagerstätte Gladiator mehrere Goldzonen, darunter auch einen 3,8 m mächtigen Abschnitt mit 16,8 g/t Gold

Vancouver, BC - 2. Februar 2017: BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das Unternehmen oder BonTerra) freut sich, über positive Bohrergebnisse aus der Rivage Gap Western Extension seiner Lagerstätte Gladiator berichten zu können. Hier werden nach wie vor zahlreiche hochgradige Horizonte durchteuft und Zonen mit ausgedehnter Mineralisierung entdeckt.

Wichtige Eckdaten und Beobachtungen:

- In Bohrloch BA-16-48 wurden im sogenannten Rivage Gap, darunter auch in der Hauptzone und im Liegenden, zahlreiche hochgradige Abschnitte mit folgenden Ergebnissen ermittelt:

o 3,8 m mit einem Goldgehalt von 16,8 g/t (Hauptzone) in ca. 275 Metern Tiefe ab Oberflächenniveau o 1,0 m mit einem Goldgehalt von 14,9 g/t (Liegendes) in ca. 225 Metern Tiefe ab Oberflächenniveau - Bohrungen im Rivage Gap, einem 600 Meter langen Streifen der Lagerstätte Gladiator in westlicher Richtung, haben bislang nur wenig verwertbares Datenmaterial geliefert; gleichzeitig ist in zahlreichen Horizonten zwischen der Lagerstätte Gladiator und der Rivage Zone eine hervorragende Kontinuität festzustellen. Die im Bereich der Lagerstätte Gladiator festgestellte Kontinuität wurde bis dato in zahlreichen Horizonten auf einer Streichenlänge von 1.200 Metern und bis in eine Tiefe von 650 Metern ab Oberflächenniveau anhand von Bohrungen bestätigt. Von der Rivage Zone hatte man zuvor angenommen, dass es sich um eine klar abzugrenzende, abgeschlossene Zone handelt. Die Lagerstätte Gladiator ist nach wie vor in allen Richtungen offen. - In Bohrloch BA-16-47 wurde außerdem südlich der Lagerstätte in 300 Metern Tiefe eine neue 3 m mächtige Goldzone mit einem Goldgehalt von 2,0 g/t entdeckt, und zu beiden Seiten der neuen Zone fanden sich zwei jeweils 10 m mächtige Mineralisierungszonen mit einem Goldgehalt von 0,6 g/t. - Zwei (2) Bohrgeräte sind derzeit im Einsatz, ein drittes Bohrgerät ist einsatzbereit. Die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf die Deep East Zone und den westlichen Teil des Rivage Gap.

Dale Ginn, Vice-President Exploration bei BonTerra, erklärte: Im Rivage Gap bietet sich eine großartige Gelegenheit, die Gesamtgröße der Lagerstätte Gladiator in zahlreichen Horizonten zu erweitern. BonTerra hat das Geomodell überarbeitet und konnte das Mineralisierungspotenzial in diesem Abschnitt erfolgreich erweitern. Wir sind nun dabei, unsere Auswertung der Bohrungen zu bestätigen. Unser Technikerteam konzentriert sich bei seinen Arbeiten aktuell auf diesen mehr als 600 Meter langen Streifen im westlichen Teil, und das Gebiet bei Rivage soll in den kommenden Monaten anhand von umfangreichen Bohrungen eingehend erkundet werden. Ziel ist es, die Gesamtgröße der Lagerstätte und die darin enthaltenen Unzen auszudehnen und so unsere Aktionäre zu belohnen.

Loch von an Länge* Erzgehalt Zone/Gebiet (m) (m) (m) (g/t Au) BA-16-4254,0 255,0 1,0 5,6 Hauptzone 7

376,0 379,0 3,0 2,0 neue Zone

BA-16-4358,0 359,0 1,0 14,9 Liegendes 8 394,0 397,8 3,8 16,8 Hauptzone *Die angegebenen Längen entsprechen der Mächtigkeit des Bohrkerns. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Die Winkel der zentralen Achse mit den Kontaktstellen zwischen den Abschnitten und dem umgebenden Gesteins betragen im Schnitt 55 Grad.

Alle in der obenstehenden Tabelle angeführten Abschnitte befinden sich unweit der bekannten Randbereiche der Zone Rivage Gap der Lagerstätte Gladiator in westlicher Richtung und in der Tiefe. Die Hauptzone und das Liegende mit ihrer hochgradigen Mineralisierung sind nicht weit von der Kontaktzone zwischen dem mafischen Vulkangestein und dem mineralisierten felsischen Porphyr-Intrusionsgestein entfernt.

Die aktuellen Längs- und Querschnitte finden Sie unter www.bonterraresources.com.

BonTerra Resources in Kürze:

- 7.563 Hektar Grundfläche (Projekt Gladiator) im Urban-Barry Camp in Québec: o Bei einem Gold-Cutoff-Wert von 4 g/t beherbergt das Projekt derzeit eine abgeleitete Ressource im Umfang von 905.000 Tonnen mit einem Goldgehalt von 9,37 g/t und 273.000 Unzen Gold. Anzumerken ist, dass rund 90 % der internationalen Bergbaubetriebe einen durchschnittlichen Goldgehalt von unter 8 g/t aufweisen. Mineralressourcenschätzung und Fachbericht, erstellt von Snowden Mining Consultants, eingereicht am 27. Juli 2012. o Derzeit findet im Goldprojekt Gladiator (100 % Beteiligung) das Explorations-/Ressourcenerschließungsprogramm 2016/17 mit bis zu 25.000 Meter Bohrvolumen unter Einsatz von mindestens zwei Bohrgeräten statt; Ziel ist die Erweiterung der aktuellen Goldressourcen.

- Derzeit findet ein Ressourcenerschließungsprogramm auf einer Grundfläche von 2.165 Hektar (Goldkonzessionsgebiet Larder Lake) im Cadillac-Larder Break Camp in Ontario statt (siehe Pressemeldung vom 17. März 2016 mit Informationen zu den historischen Goldressourcen).

Dale Ginn, P.Geo. hat die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung freigegeben. Herr Ginn ist ein Director und Vice-President Exploration bei BonTerra und zeichnet als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 verantwortlich.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Nav Dhaliwal, President & CEO BonTerra Resources Inc. BonTerra Resources Inc. 510-744 West Hastings Street Vancouver, BC V6C 1A1, CanadaPhone: +1 (604) 678-5308

Toll-Free: +1 (855) 678-5308www.bonterraresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen von BonTerra basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über BonTerras Explorations- und Erschließungspläne. Ausdrücke wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von BonTerra erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem auch: Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; dass ausreichende Mittel für die Finanzierung der Exploration und Erschließung aufgebracht werden können; Änderungen der Wirtschaftslage oder Finanzmärkte; eine Erhöhung der Eigenkosten; Rechtsstreitigkeiten; gesetzliche, umweltbezogene sowie andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsrelevante Entwicklungen; technische oder betriebliche Schwierigkeiten oder Probleme mit der Genehmigung der Explorationsaktivitäten; sowie personelle Angelegenheiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf unsere zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. BonTerra hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38786 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38786&tr=1

