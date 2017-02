Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0598421042 Bandera Gold Ltd. 02.02.2017 CA0598422032 Bandera Gold Ltd. 03.02.2017 Tausch 10:1

CA9219454084 Vantex Resources Ltd. 02.02.2017 CA9219455073 Vantex Resources Ltd. 03.02.2017 Tausch 10:1