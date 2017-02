Bamberg (ots) - Modisch en vogue und gesund: Die Feinstützstrümpfe BELSANA 280den glamour und die medizinischen Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft in den Modefarben 2017 verbinden beides. Im Frühjahr/Sommer sorgen Silber und Coralle für Frische, im zweiten Halbjahr bringen Olive und Pflaume Wärme in die kühle Jahreszeit. Ganz unbemerkt beugt die hohe venenaktivierende Wirkung der Feinstützstrümpfe Beschwerden wie müden Beinen oder geschwollenen Knöcheln vor. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe lindern die Beschwerden bei Venenerkrankungen. Alle vier Modefarben sind ab sofort exklusiv in der Apotheke erhältlich (Apothekenfinder unter www.belsana.de). Tipps der Stylistin Julia Albracht zu angesagten Looks mit den Modefarben hält das Apothekenteam ebenfalls bereit. Zusammengefasst sind die Styling-Ideen im Lookbook auf www.belsana.de. Weitere Informationen gibt es zudem unter dem Hashtag modefarben17 im Internet.



Die Designer sind sich einig: 2017 wird bunt. Mit den BELSANA Modefarben können gesundheitsbewusste Frauen diesem Trend spielend leicht folgen. Im Frühjahr und Sommer unterstreichen elegantes Silber und romantisches Coralle den Stil der Trägerinnen. Im Herbst und Winter treffen sie mit Olive und Pflaume eine trendsichere Wahl.



Verborgene Wirkung



Die Feinstützstrümpfe BELSANA 280den glamour wirken fast wie blickdichte Feinstrümpfe. Ihre gesundheitsfördernde Wirkung entfalten sie im Verborgenen: Mit ihrem vom Fuß zum Körper hin abnehmenden Druck fördern sie den Blutfluss in den Venen und beugen so Venenleiden vor. Das ist nicht nur für Menschen wichtig, die im Beruf und in der Freizeit viel stehen oder sitzen: Leichte Veränderungen der Beinvenen können bei neun von zehn Erwachsenen festgestellt werden. Erste Anzeichen sind schwere und müde Beine, aber auch geschwollene Füße und Knöchel. Zudem können ziehende oder stechende Schmerzen und ein nervöses, kribbelndes Gefühl in den Beinen auf ein Venenleiden hindeuten. Bei Venenerkrankungen sind medizinische Kompressionsstrümpfe wie zum Beispiel BELSANA microsoft meist wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Sie werden vom Arzt verschrieben und für einen perfekten Sitz von speziell geschultem Fachpersonal in der Apotheke angemessen.



