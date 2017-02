Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA), eine Institution der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die fachlich dem Bundeswirtschaftsministerium zugeordnet ist, erstellt im 2-jährigen Abstand eine "DERA-Rohstoffliste". Diese Liste erfasst und bewertet die Bergwerksgewinnung von Erzen und Industriemineralrohstoffen hinsichtlich des Preis- und Lieferrisikos. In der Risikogruppe 3 sind Rohstoffe mit hohen Preis- und Lieferrisiko dargestellt. Dazu gehören laut DERA-Rohstoffliste 2016 ca. 10 Industrieminerale, was etwa einem Anteil von 50 % der in dieser Gruppe erfassten Rohstoffe entspricht. Moderne technologische Entwicklungen basieren z.T. auf der ausreichenden Verfügbarkeit und Qualität von Industriemineralprodukten. Beispiele hierfür sind die E-Mobilität (Lithiumminerale),...

Den vollständigen Artikel lesen ...