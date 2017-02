Frankfurt (ots) - Morgen ist es soweit: Das deutsche Davis Cup Team schlägt in der Erstrundenpartie der Weltgruppe gegen Belgien auf. Das Eröffnungseinzel am Freitag bestreiten Philipp Kohlschreiber (ATP 29) und die gegnerische Nummer eins Steve Darcis (ATP 58). Im Anschluss treffen in der Fraport Arena Alexander Zverev (ATP 22) und Arthur De Greef ( ATP 143) aufeinander. Das ergab die Auslosung im Frankfurter Römer.



"Alle vier Spieler haben in den letzten Tagen wirklich gut trainiert, aber Alexander und Philipp haben da noch mal herausgestochen", begründet Kapitän Michael Kohlmann seine Entscheidung. "Für mich ist es eine Überraschung, dass Arthur De Greef seitens der Belgier für das Einzel nominiert wurde."



Philipp Kohlschreiber: "Ich freue mich anzufangen. Ich kenne Steve schon lange, er ist ein cleverer Spieler, hat eine gute Davis Cup Bilanz und spielt dort meistens sein bestes Tennis. Ich erwarte ein hartes Match."



Auch Alexander Zverev freut sich auf sein drittes Davis Cup Einzel: "Meinen Gegner habe ich noch nie spielen sehen. Dennoch werde ich versuchen, mich so gut wie möglich vorzubereiten."



Für das Doppel am Samstag hat der Kapitän Mischa Zverev (ATP 35) und Jan-Lennard Struff (ATP 59) nominiert. Die beiden treffen auf Ruben Bemelmans (ATP 141) und Joris De Loore (ATP 191).



Am Sonntag stehen sich in den letzten beiden Einzelpartien die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und Steve Darcis sowie Philipp Kohlschreiber und Arthur De Greef gegenüber.



Restkarten für die Begegnung gibt es an der Tageskasse und online bei Ad ticket.



Gezeigt werden die Spiele an allen Tagen beim Streamingdienst DAZN und das Doppel am Samstag zusätzlich im Hessischen Rundfunk. Spielbeginn ist am Freitag um 14:00, am Samstag und Sonntag jeweils um 13:00.



OTS: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16996 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16996.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V. Hallerstr. 89 20149 Hamburg Telefon: 040/41178 - 253 Telefax: 040/41178 - 255 Email: presse@tennis.de Internet: www.dtb-tennis.de