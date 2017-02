Die Gewerkschaften wollen die Schlagzahl ihrer Protestaktionen im Tarifkonflikt mit den Ländern erhöhen. Auch nächste Woche soll wieder in zahlreichen Ländereinrichtungen die Arbeit ruhen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Gewerkschaften ihre Warnstreiks und Protestaktionen in der kommenden Woche fortsetzen. Neben Schulen und Straßen- und Autobahnmeistereien sollen dann auch Ministerien sowie Universitäten und Unikliniken bestreikt werden.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind unter anderem in Baden-Württemberg Warnstreiks geplant. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz wollen die Gewerkschaften in der kommenden Woche ihre Aktionen ausweiten. Im Saarland sollen Ministerien sowie Straßen- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...