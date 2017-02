Februar-Freeze an den Börsen

Lange hatten sich die US-Aktienmärkte im Februar 2007 oben gehalten. Vor zehn Jahren - ab dem 21. Februar 2007 - begann eine Phase kaum merklich sinkender Kurse. Diese Entwicklung setzte sich bis zum Wochenende fort. Es herrschte Ruhe, nichts war passiert, die Verluste waren leicht. Am folgenden Montag, den 26. Februar zeigten sich die Märkte stabil, aber Broker wie Goldman Sachs schlossen bereits deutlich schwächer.

Am damaligen Dienstagmorgen (27. Februar) schrieben wir in unserer Tagesausgabe: "Was sagen uns die Broker? Nichts Gutes. Goldman Sachs verlor gestern mehr als 1 Prozent. Der "Knaller-Chart" - um es so lapidar auszudrücken - ist derjenige von Lehmann Brothers. Dort hat sich eine Art "Diamant" - Formation gebildet." Lehman Brothers ging bekanntlich anderthalb Jahre später in einem stürmischen Herbst unter.

Im Verlaufe des Dienstags sackten die Kurse durch. Der Dow Jones Index verlor 416 Punkte (-3,3 Prozent). Der VIX schoss wie eine Rakete nach oben (folgender Chart).

Fast wie aus dem Nichts kippte eine lange Phase niedriger Volatilität plötzlich ins Gegenteil. Der Februar kann Kapriolen und könnte diese auch in diesem Jahr zeigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...