Bremen (ots) - Luca-Milan Zander bleibt Werderaner! Der 21-Jährige hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen vorzeitig verlängert und wird somit auch in Zukunft das Trikot der Grün-Weißen tragen.



"Luca hat sich in den vergangenen Monaten in der U 23 sehr gut weiterentwickelt und diesen Eindruck auch im Trainingslager in Spanien zuletzt bestätigt. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns in Zukunft ein fester Teil der Bundesliga-Mannschaft sein kann und freuen uns, dass wir ihn auf seinem weiteren Weg begleiten werden", sagt Frank Baumann, Geschäftsführer Sport. "Als Junge aus der Region ist es für mich eine Herzensangelegenheit weiterhin bei Werder spielen zu dürfen. Ich möchte hier die nächsten Schritte machen und mich Stück für Stück an die Bundesliga-Mannschaft heranarbeiten", freut sich Luca Zander.



Luca-Milan Zander wechselte 2006 vom SC Weyhe in die Jugend des SV Werder. Am 26.09.2015 feierte Zander beim Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen sein Bundesliga-Debüt für die Werder-Profis. In der aktuellen Saison stand der Außenverteidiger 17 Mal für Werders U 23 in der 3. Liga auf dem Platz.



