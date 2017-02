Mainz (ots) - Freitag, 3.Februar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Fernsehpreis 2017 - Impressionen von der Preisverleihung Trennwand selbst gebaut - Profitipps vom Handwerker Sandwich mit Rauchforelle - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier



Gäste im Studio: Matthias Weidenhöfer, Schauspieler Valerie Niehaus, Schauspielerin



Freitag, 3.Februar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Unseriöse DVB-T-Werbung - Verbraucherzentralen warnen Expedition Deutschland: Münsingen - Schuster aus Leidenschaft Küchenträume - Annegrets Buchhölzchen







Freitag, 3. Februar 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg



EU-Spitzentreffen auf Malta - Topthema ist die Flüchtlingspolitik Sigmar Gabriel trifft Rex Tillerson - Außenministertreffen in Washington Armes reiches Deutschland - Wenn Menschen mehrere Jobs brauchen Nationalpark Nord-Schwarzwald - Mit dem Ranger auf Schneeschuh-Tour



Freitag, 3. Februar 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Satirischer Rückblick - Achim Winter mit den Themen der Woche



Freitag, 3. Februar 2017, 23.25 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié undJo Schück



Mauerbau - Der Drang zur Grenze Etappensieg für Weltkriegsmuseum - Ziviler Ungehorsam hilft in Polen Wunderwasserwelten in Gefahr - Der Meeresforscher Uli Kunz De Stijl als Lebensprinzip - Wie Kunst die Welt verändert Der Klangerfinder Max Richter - Musik als Weltflucht



Gast: Agnes Obel, Singer-Songwriterin - Mit "Stretch your Eyes" auf der Bühne



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121