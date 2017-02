SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz beschert seiner Partei offenbar einen lange nicht gekannten Mitgliederzuwachs. Seit dem 24. Januar bis zum Donnerstagvormittag seien bundesweit 3.195 Neueintritte über Online-Formulare registriert worden, berichtet die "Heilbronner Stimme" (Freitagsausgabe).

Noch nicht mitgezählt seien dabei die Eintritte vor Ort in SPD-Geschäftsstellen. Üblicherweise werden nach Angaben der SPD-Bundesgeschäftsstelle pro Monat etwa 1.000 Eintritte gezählt. Am 24. Januar war bekannt geworden, dass Sigmar Gabriel seinem Parteifreund Schulz den Vortritt als Kanzlerkandidat lässt und auch das Amt des Parteivorsitzenden an ihn abgibt.