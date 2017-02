MENLO PARK (IT-Times) - Passwort vergessen? Fast alle Internetanbieter bieten eine Reset-Funktion, mit der man in diesem Fall per Mail seine Zugangsdaten zurücksetzen lassen kann. Dort will nun Facebook angreifen. Statt sich neue Zugangsdaten für ein Portal per E-Mail zusenden zu lassen, soll man künftig...

Den vollständigen Artikel lesen ...