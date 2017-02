Unterföhring (ots) -



Unterföhring, 2. Februar 2017 - Neuzugang für Sky Sport News HD: Jana Azizi verstärkt ab sofort das Moderatorenteam des ersten und einzigen 24-Stunden-Sportnachrichtensenders in Deutschland und Österreich.



Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Aufstrebend, enthusiastisch, modern - Jana Azizi ist ein echtes Moderationstalent und wir sind überzeugt davon, dass sie unser Moderatorenteam bereichern wird. Mit ihrer natürlichen Präsenz auf dem Bildschirm und ihrer Begeisterung für den Sport wird sie ihren Weg bei Sky Sport News HD gehen."



Jana Azizi: "Von Kindesbeinen bin ich mit dem Fußballvirus infiziert. Neben dem Interesse am Sport begeistern mich auch die persönlichen Geschichten hinter den Leistungssportlern. Hier ganz nah dran zu sein und dem Zuschauer davon live berichten zu dürfen, macht für mich den besonderen Reiz aus. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Moderatorin bei Sky Sport News HD."



Zuletzt war die gebürtige Mainzerin als Model und Moderatorin verschiedener Veranstaltungen tätig. Weitere Moderationserfahrung sammelte sie während eines Praktikums in der Sportredaktion des SWR, in dessen Rahmen sie auch als Reporterin im Einsatz war. Davor studierte die 27-jährige Rheinhessin Betriebswirtschaftslehre und schloss erfolgreich eine Ausbildung in Marketingkommunikation ab.



Ihren ersten Einsatz bei Sky Sport News HD wird Jana Azizi am 1. März 2017 absolvieren.



Sky Sport News HD seit 1. Dezember 2016 im Free-TV



Seit 1. Dezember 2016 steht Sky Sport News HD als Free-TV-Sender allen Zuschauern über alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) zur Verfügung. Auf den Tag genau fünf Jahre nach Aufnahme des Sendebetriebs wird Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ab dann für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar ausgestrahlt.



