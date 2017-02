Geschäftsmodell der Agentur gestaltet es finanziell für Kunden

leichter, verstärkt "Always-On"-Marketing zu betreiben



Die langjährigen Ogilvy ECDs Bill Davaris und Andrew Ladden treten

dem Unternehmen als Chief Creative Officers bei, um das bestehende

globale Angebot zu stärken.



New York (ots/PRNewswire) - Madras Brand Solutions

(www.madrasglobal.com) - eine globale Kreativ- und Content-Agentur,

die optimierte, Near-Shore-Kreativlösungen mit hochvolumiger

Far-Shore-Entwicklung und Lieferung kombiniert, wird heute mit Büros

auf drei Kontinenten und über 1.100 Mitarbeitern mit Fokus auf

"Always-On"-Marketing in Betrieb genommen.



Madras möchte das größte Hindernis überwinden, dem

Marketingspezialisten heute gegenüberstehen: die Entwicklung von

Marketinglösungen die innovativ und gleichzeitig kostengünstig sind.

Dafür wird das lineare Agentur-Kunden-Modell durch kontinuierliches

Engagement ersetzt.



Madras vertritt die Ansicht, dass Agenturen sich heute in ihren

Bemühungen zu früh verausgaben, was bedeutet, dass kaum Zeit oder

Mittel übrig sind, um die Strategien und Ideen zu verstärken, wenn

diese letztlich umgesetzt werden. Wenn sich das Verbraucherverhalten

ändert oder bei der Konkurrenz eine Wende stattfindet, verfügen

Marken nur schwer über die nötigen Mittel, um schnell und effektiv zu

reagieren.



"Wir sind überzeugt, dass Marken zu stark an Wert einbüßen", sagte

Fred Schuster, CEO von Madras. "Egal ob es an den Kosten, an der Zeit

oder Ineffizienz liegt, es gibt brillante Taktiken und Ideen, die es

verdienen, entdeckt und erlebt zu werden. Dennoch bleiben die meisten

von ihnen auf der Strecke."



Madras' Modell des kontinuierlichen Engagements verfolgt einen

anderen Ansatz. Während führende Creative Directors sich

typischerweise nach Bereitstellung der zündenden Idee zurückziehen,

halten die kreativen Führungskräfte von Madras den Kontakt, um ohne

Unterbrechung auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Kunden

einzugehen. Durch Fokus auf längerfristiges Engagement ermöglicht

Madras, dass sich die hohe kreative Investition im Laufe der sich

entwickelnden Kampagnen auszahlt.



"Es sind nicht unsere einmaligen Gedankengänge, sondern unsere

täglichen Gedankengänge, die einer Marke Relevanz verschaffen",

erklärt Schuster, ein versierter Creative Director und ehemaliger CEO

von RedWorks (WPP) und Craft Worldwide (IPG). "Und durch eine

Partnerschaft auf Unternehmensebene ist dies auch finanziell

machbar."



Das preisgekrönte Kreativgespann Bill Davaris und Andrew Ladden

wechselt von Ogilvy & Mather zu Madras, wo die Beiden zuvor für die

letzten 17 Jahre geschäftsaufbauende Projekte für Kunden wie American

Express, IBM, Barclays, Cabelas, Shark/Ninja und Vodafone geleitet

haben. Gemeinsam werden sie die globale Strategie und die kreativen

Teams von Madras in New York und London leiten sowie für eine

wachsende Abteilung für Content-Erstellung und Lieferung in Chennai

und Bangalore, Indien, verantwortlich sein.



"Wir haben keine Lust mehr, großartige Erkenntnisse und Ideen

links liegen zu lassen, weil das Budget bereits ausgereizt ist",

kommentierte Davaris. "Kreative möchten einfach gute Arbeit leisten,

und zwar immer und nicht nur ein paar Mal im Jahr."



"Das ist letztlich auch, was Kunden ebenfalls möchten", fügte

Ladden hinzu.



Madras repräsentiert die weitere Expansion seiner

Muttergesellschaft - The Ad2pro Group - in den Agenturbereich. The

Ad2pro Group hat ein erstklassiges, technologiefähiges Geschäft für

Content-Auslieferung aufgebaut, das hochwertige Arbeit im großen

Umfang für Elite-Marken wie Macys und Lenovo sowie für die weltweit

führenden Medienunternehmen leistet. 2015 übernahm Ad2pro die in

Großbritannien ansässige digitale Agentur Somewhat, die nun in Madras

umbenannt wurde.



"Wir sind begeistert, weiterhin erstklassige Talente für unser

expandierendes Team zu gewinnen", sagte Gopal Krishnanm Mitgründer

und CEO von The Ad2pro Group. "Fred, Bill und Andy kombinieren

Talent, Erfahrung und ein einzigartiges Verständnis für die

Bedürfnisse von Kunden, was für die Branche außergewöhnlich ist."



"Madras Brand Solutions und unser bestehendes 2adpro Media

Solutions repräsentieren zwei echte revolutionäre Angebote im Bereich

Marken und Medien", fügte Todd Brownrout, Mitgründer und President

von The Ad2pro Group, hinzu. "Und sie bieten eine neue Definition

davon, wie ein modernes Marketing-Unternehmen aussieht."



Informationen zu The Ad2pro Group ( www.thead2progroup.com)



The Ad2pro Group (ad2pro Media Solutions Pvt. Ltd.) wurde 2006

gegründet und ist ein führendes globales

Marketing-Dienstleistungsunternehmen, das strategische kreative,

kostengünstige Implementierungs- und Technologielösungen für die

weltweit führenden Marken und Medienunternehmen entwickelt und ihnen

bereitstellt.



The Ad2pro Group (www.thead2progroup.com) umschließt 2adpro Media

Solutions (www.2adpro.com) und Madras Brand Solutions

(www.madrasglobal.com). 2adpro pflegt Partnerschaften mit

renommierten Medienunternehmen wie Tegna (USA), Gatehouse (USA),

Fairfax (Australien und Neuseeland) und Newsquest (GB), um

On-Demand-Dienstleistungen im Kreativbereich und für

Automatisierungstechnik anzubieten. Madras arbeitet mit globalen

Marken wie Macys, Lenovo, BBC, Tesco, Clarks, French Connection,

Manolo Blahnik und American Outdoorsman zusammen, um alle

erforderlichen Ressourcen für Strategie und Planung, traditionelle

Markenkommunikation, Webseiten, soziale und mobile Kampagnen,

Erfahrung und Bindung, Content Fulfillment und Umsetzung

bereitzustellen.



The 2adpro Group bietet ebenfalls eine integrierte Ad

Ops-Technologieplattform und die urheberrechtlich geschützte

Workflow- und Automatisierungslösug JDX an. Gemeinsam haben sie

internationale Büros in Bangalore, Chennai, Los Angeles, Austin, New

York und London.



